Российские ученые разогреют плазму до 30 миллионов градусов
Российские ученые разогреют плазму до 30 миллионов градусов

Сибирские ученые заканчивают первый этап разработки ядерного реактора.

Уже в ближайшее время исследователи из Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) думают завершить основной этап создания перспективного термоядерного реактора. Их важнейшей задачей на данный момент – увеличить температуру постоянного нагрева плазмы в три-четыре раза.

Как говорит замдиректора института Александр Иванов, российские ученые функционируют над новым проектом реактора на основе открытой ловушки. Исследователи собираются окончить оформление проекта и его технико-экономические основания к 2018 году.

По словам Иванова, ныне ученым удалось достичь температуры в 10 миллионов градусов, что является рекордом. После приобретения систем СВЧ-нагрева, команда разработчиков намерена добиться увеличения до 30 миллионов градусов самого нагрева, а так же его длительности.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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