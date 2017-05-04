Российские ученые раскрыли секрет «сарафанного радио»

Группа Российских ученых математически объяснила природу знаменитого принципа «сарафанного радио».

Этим занимались математики из национального исследовательского университета информационных технологий Санкт-Петербурга. Они создали уникальный код, позволяющий делать определенную информацию «вирусной», чтобы она быстро и эффективно распространялась по социальным сетям.

При этом, как говорят авторы данной работы, требуется соблюдение целого ряда существенных факторов. Связывает эти факторы незамысловатая формула, которую вывели ученые из Санкт-Петербурга.

Согласно ее содержанию, цепочка «сарафанного радио» может оборваться, если люди будут передавать информацию самым дальним и ничего не значащим знакомым.

Далее в рубрике