Российские ученые раскрыли секрет «сарафанного радио»
Российские ученые раскрыли секрет «сарафанного радио»

Исследователи думают, что результаты их работы помогут в изучении «вирусной» рекламы и других искусственных форм «сарафанного радио».

Группа Российских ученых математически объяснила природу знаменитого принципа «сарафанного радио».

Этим занимались математики из национального исследовательского университета информационных технологий Санкт-Петербурга. Они  создали уникальный код, позволяющий делать определенную информацию «вирусной», чтобы она быстро и эффективно распространялась по социальным сетям.

При этом, как говорят авторы данной работы, требуется соблюдение целого ряда существенных факторов. Связывает эти факторы незамысловатая формула, которую вывели ученые из Санкт-Петербурга.

Согласно ее содержанию, цепочка «сарафанного радио» может оборваться, если люди будут передавать информацию самым дальним и ничего не значащим знакомым.

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События: наука
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