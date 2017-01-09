Российские ученые раскрыли главную пользу космической пыли

Учёные сообщают, что в крупных городах Европы крыши домов содержали космическую пыль. В 300 кг образцов было найдено 500 частиц веществ с космоса.
Найденные специалистами частицы космической пыли играют важную роль, поскольку при их изучении ученые смогут узнать больше о формировании Солнечной системы и Земли в частности. Об этом сообщил глава отдела физики и эволюции звезд института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
По его словам, очищенные от грязи частицы космической пыли интересны ученым в первую очередь по двум причинам. Во-первых, даже такие маленькие частицы могут передвигаться на огромной скорости в открытом космосе и при столкновении с космическими аппаратами нанести им существенный вред. Исследователи рассчитывают, что детальное изучение частиц поможет им понять, как предотвратить данный сценарий.
Ранее сообщалось о находке учеными фрагментов космической пыли в сточных желобах домов в Осло, Париже и Берлине. Исследователи считали, что отыскать космическую пыль можно только в Антарктиде.Далее в рубрике Россию могут отключить от мирового интернетаСоветник президента РФ по интернету Герман Клименко считает, что России нужно быть готовой к отключению от мирового интернета.
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