Российские ученые проведут комплексную экспедицию в Индийском океане
Российские ученые проведут комплексную экспедицию в Индийском океане

Российские биологи, гидрологи, геофизики и метеорологи впервые после распада СССР отправляются в исследовательскую экспедицию в Индийский океан.

Российские ученые различных отраслей из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, в Индийском океане проведут научную экспедицию. Специалисты отправятся в плавание на исследовательском корабле «Академик Борис Петров», который отчалит из китайского порта Тяньцзинь.

Последняя похожая экспедиция проводилась еще до распада СССР. В наше время научный потенциал российских ученых заметно возрос, и ученые надеются, что исследования в Индийском океане станут более чем успешными. 

В рамках экспедиции, эксперты изучат экосистему акватории океана, геофизики собираются провести профильные работы в восточной части Индоокеанского хребта. Российские ученые возлагают большие надежды на предстоящую экспедицию, итоги которой могут потрясти современный научный мир.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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