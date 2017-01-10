Российские ученые проведут комплексную экспедицию в Индийском океане

Российские ученые различных отраслей из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, в Индийском океане проведут научную экспедицию. Специалисты отправятся в плавание на исследовательском корабле «Академик Борис Петров», который отчалит из китайского порта Тяньцзинь.

Последняя похожая экспедиция проводилась еще до распада СССР. В наше время научный потенциал российских ученых заметно возрос, и ученые надеются, что исследования в Индийском океане станут более чем успешными.

В рамках экспедиции, эксперты изучат экосистему акватории океана, геофизики собираются провести профильные работы в восточной части Индоокеанского хребта. Российские ученые возлагают большие надежды на предстоящую экспедицию, итоги которой могут потрясти современный научный мир.

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