Российские ученые предсказали затопление
Российские ученые предсказали затопление

Научные сотрудники Уральского Федерального университета (УрФУ) сделали весьма пугающий прогноз будущего российских регионов.

Восемь регионов России могут полностью оказаться под водой в течение 50 лет. К такому выводу пришли уральские эксперты совместно с коллегами из нескольких институтов РАН, Франции, Германии и Японии.

К этому, по мнению специалистов, может привести таяние вечной мерзлоты. В зоне риска оказались Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край, Якутия и Республика Коми, а также еще два региона, названия которых не уточняются.

Ученые связывают ухудшение ситуации с концентрацией углекислого газа в атмосфере. Исследователи поясняют, что нагрев атмосферы ведет к выбросу углекислых газов из мирового океана и болот, которые начинают гнить из-за роста температуры.

В настоящее время коллектив ученых работает над созданием верифицированной модели, прогнозирующей изменения климата арктической части России на ближайшие 50 лет. Ожидается, что ее разработка будет завершена к 2020 году.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Ученые назвали самую опасную болезнь российских мужчин Далее в рубрике Ученые назвали самую опасную болезнь российских мужчинСпециалисты выяснили, чего следует опасаться сильному полу страны.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО