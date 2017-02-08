Российские ученые предоставили возможность поиска «всего живого»

В МГУ сообщили, что у ученых получилось создать общую базу данных биологических образцов и коллекций университета. Проект получил наименование «Ноев ковчег». Решив объединить в целое электронное хранилище биологические коллекции из всех научно-исследовательских заведений России, учеными из МГУ был основан данный проект.

В его списках находятся познания о 510 000 видах гербариевых образцов и микроорганизмов. Значительную часть из них составляют засушенные растения различных видов и подвидов. В данное время ведётся разработка геномного браузера.

Известно, что при помощи «Ноевого ковчега» можно загружать данные из таких солидных научных ресурсов, как NCBI GenBank и Catalog of Life. Также передается, что карточка образца может хранить любые данные о нём, до генома организма.

Российские учёные сообщают, что аналогов подобных их новму в мире не существует. Напомним, что ранее научные сотрудники университета создали крупнейшую коллекцию отсканированных гербариев.

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