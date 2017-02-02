Российские ученые предложили использовать ракеты на солнечных батареях

По взгляду ученых из Московского авиационного института ракеты-носители более легкого класса могли бы применить разгонные блоки с солнечными тепловыми ракетными двигателями. Эффективность данных блоков должна повысить работоспособность разгонных блоков с жидкостными двигателями в 1,5-2 раза.

По мнению экспертов, в настоящее время традиционные жидкостные разгонные блоки уже на пределе.

Ученые из России рекомендуют использовать ракеты на солнечных батареях

Новейший двигатель на основе солнечных батарей будет состоять из приемного устройства солнечного излучения с фотоэлектрическими преобразователями, которые преобразуют излучение Солнца в электрическую энергию.

Благодаря этим двигателям ракеты-носители смогут выводить полезный груз на геостанционную орбиту.

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