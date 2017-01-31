Российские ученые предложили создать «космический» кефир

Космонавты, которые отправятся на Международную космическую станцию в марте 2017 года, займутся производством космического кефира.
Впервые за историю существования Международной космической станции (МКС) пройдет эксперимент с изготовлением кисломолочного продукта. За последние двадцать лет в ее стенах уже не один раз проводились опыты с выращиванием различных растений, включая овощи.
Все изыскания сходного рода проводятся с конкретной целью: снабдить едой команду космического корабля во время далекого полета, например, на Марс. Ученые уже высчитали, что дорога до Красной планеты займет не менее 520 суток, при этом в группе должно быть не менее четырех человек.
Для того чтобы обеспечить нужным питанием космонавтов, пришлось бы дополнительно изготавливать модули-склады, что делает космический корабль более громоздким и умножает расход топлива.
Собственно с этой целью исследователи ищут альтернативные способы предоставления питания космонавтов. В марте текущего года новый экипаж на МКС начнет проводить опыты с изготовлением кефира, который они будут тестировать по мере приготовления, а плоды своих исследований будут отсылать на землю для дальнейшего исследования.Далее в рубрике Российские ученые планируют создать связь в космосе без помехВ данное время ученым не могли постоянно связываться с космонавтами на МКС по причине помех в радиоэфире. Сибирские специалисты попытаются исправить эту ситуацию.
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