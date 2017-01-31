Российские ученые предложили создать «космический» кефир
Российские ученые предложили создать «космический» кефир

Космонавты, которые отправятся на Международную космическую станцию в марте 2017 года, займутся производством космического кефира.

Впервые за историю существования Международной космической станции (МКС) пройдет эксперимент с изготовлением кисломолочного продукта. За последние двадцать лет в ее стенах уже не один раз проводились опыты с выращиванием различных растений, включая овощи.

Все изыскания сходного рода проводятся с конкретной целью: снабдить едой команду космического корабля во время далекого полета, например, на Марс. Ученые уже высчитали, что дорога до Красной планеты займет не менее 520 суток, при этом в группе должно быть не менее четырех человек.

Для того чтобы обеспечить нужным питанием космонавтов, пришлось бы дополнительно изготавливать модули-склады, что делает космический корабль более громоздким и умножает расход топлива.

Собственно с этой целью исследователи ищут альтернативные способы предоставления питания космонавтов. В марте текущего года новый экипаж на МКС начнет проводить опыты с изготовлением кефира, который они будут тестировать по мере приготовления, а плоды своих исследований будут отсылать на землю для дальнейшего исследования.

Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
Персоны: ученые
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