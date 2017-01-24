Российские ученые предложили создать космический корабль без ракеты

Российские ученые выступили с предложением построить моноблочный космический корабль без традиционных ракет-носителей, о чем передается в докладе сотрудника ракетного центра имени Хруничева Владимира Денисова.

По его словам, нынешние технологии позволяют создать многоразовый космический аппарат для межпланетных перелетов, масса которого будет составлять почти 500 тонн. Из доклада вытекает, что данный корабль сможет совершить облет Венеры или же совершить полет на Марс или Луну.

Основой для проекта предлагается применить суборбитальный самолет советского авиаконструктора Владимира Мясищева МГ-19. Советскую разработку хотят оснастить современным оборудованием, ядерными двигателями и атомным реактором. Заправлять корабль эксперты будут по технологии Циолковского-Мясищева.

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