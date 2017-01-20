Российские ученые предложили сохранять объекты культурного наследия на Луне

«Земля является не самым безопасным местом для объектов, которые культурное человечество хотело бы оставить для потомков в нетронутом виде», - специалисты заявил, что на планете объектам культурного наследия грозят пожары, войны, стихийных бедствия.

По суждению ученых, Луна, где можно соорудить специальные хранилища, больше всего подходит для использования в качестве гигантского музея и в то же время сейфа. Предложение ученые сделали в общем докладе, который планируют озвучить на Академических чтениях по космонавтике в Москве на следующей неделе.

Между тем, специалисты не называют дату, когда может быть реализован данный проект. Ученые сообщают, что там можно поместить книги, свитки, художественные полотна и деревянные изделия.

Эксперты полагают, что к финансированию проекта должны подключиться частные инвесторы, которых должны привлечь недоступность Луны.

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