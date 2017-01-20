Российские ученые предложили сохранять объекты культурного наследия на Луне
Российские ученые предложили сохранять объекты культурного наследия на Луне

Исследователи высказали идею разметить объекты культурного наследия на Луне, чтобы спасти их от войн, терроризма, природных и техногенных катастроф на Земле.

«Земля является не самым безопасным местом для объектов, которые культурное человечество хотело бы оставить для потомков в нетронутом виде», - специалисты заявил, что на планете объектам культурного наследия грозят пожары, войны, стихийных бедствия.

По суждению ученых, Луна, где можно соорудить специальные хранилища, больше всего подходит для использования в качестве гигантского музея и в то же время сейфа. Предложение ученые сделали в общем  докладе, который планируют озвучить на Академических чтениях по космонавтике в Москве на следующей неделе.

Между тем, специалисты не называют дату, когда может быть реализован данный проект. Ученые сообщают, что там можно поместить книги, свитки, художественные полотна и деревянные изделия.

Эксперты полагают, что к финансированию проекта должны подключиться частные инвесторы, которых должны привлечь недоступность Луны.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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