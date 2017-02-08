Российские ученые предлагают запустить телескоп для слежения за астероидами
Российские ученые предлагают запустить телескоп для слежения за астероидами

Телескоп позволит точнее прогнозировать приближение к Земле различных космических объектов.

Группа российских ученых из Института астрономии РАН предложить запустить в космос телескоп на дистанции 1,5 миллиона километров от Земли. Поместить его предлагается в так называемой точке Лагранжа – зона, находящаяся между Землей и Солнцем.

На сегодняшний день, ни наземные, ни орбитальные телескопы не могут обнаружить небесное тело, которое приближается со стороны Солнца, что подтвердилось при падении челябинского метеорита. Это случается из-за слишком яркого света, который «слепит» оптические телескопы, а радиотелескопы не замечают астероиды на больших расстояниях.

Установленный в точке Лагранжа телескоп эксперты предлагают развернуть не в сторону Солнца, а в сторону Земли. Таким образом, он будет фиксировать небесные тела, которые приближаются к Земле. При этом будет достаточно времени, чтобы предупредить жителей о возможном месте падения метеорита.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Технодинамика запустила в производство портативные ингаляторы КИ-Р7 Далее в рубрике Технодинамика запустила в производство портативные ингаляторы КИ-Р7В госкорпорации убеждают, что отечественное оборудование не уступает западным образцам.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО