Российские ученые предлагают запустить телескоп для слежения за астероидами

Группа российских ученых из Института астрономии РАН предложить запустить в космос телескоп на дистанции 1,5 миллиона километров от Земли. Поместить его предлагается в так называемой точке Лагранжа – зона, находящаяся между Землей и Солнцем.

На сегодняшний день, ни наземные, ни орбитальные телескопы не могут обнаружить небесное тело, которое приближается со стороны Солнца, что подтвердилось при падении челябинского метеорита. Это случается из-за слишком яркого света, который «слепит» оптические телескопы, а радиотелескопы не замечают астероиды на больших расстояниях.

Установленный в точке Лагранжа телескоп эксперты предлагают развернуть не в сторону Солнца, а в сторону Земли. Таким образом, он будет фиксировать небесные тела, которые приближаются к Земле. При этом будет достаточно времени, чтобы предупредить жителей о возможном месте падения метеорита.

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