Российские ученые предлагают направить на Землю зеркала из космоса

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предлагает использовать космическое «зеркало» для освещения планеты.
Орбитальную систему освещения земной поверхности солнечным светом предложили осуществить специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия».
По суждению экспертов, такая технология может увеличить длительность светового дня и изменить спектр светового потока. Система выстроена на основе комических аппаратов-рефлекторов с отражателями, которые располагаются на околоземной орбите.
Исследователи в скором времени изобразят доклад на Академических чтениях по космонавтике. Вместе с коллегами они проанализируют проблемы эксплуатации таких спутников и безопасность их функционировании.
Ученые констатируют, что в будущем Солнце уничтожит все живое на Земле. Планета, видимо, останется цела, однако никто не выживет. Они также добавили, что полностью будут разрушены Меркурий и Венера.Далее в рубрике Российские ученые научатся распоряжаться мыслями людейРоссийские эксперты создают способ, благодаря которому появится вероятность управления силой мысли человека.
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