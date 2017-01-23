Российские ученые предлагают направить на Землю зеркала из космоса

Орбитальную систему освещения земной поверхности солнечным светом предложили осуществить специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия».

По суждению экспертов, такая технология может увеличить длительность светового дня и изменить спектр светового потока. Система выстроена на основе комических аппаратов-рефлекторов с отражателями, которые располагаются на околоземной орбите.

Исследователи в скором времени изобразят доклад на Академических чтениях по космонавтике. Вместе с коллегами они проанализируют проблемы эксплуатации таких спутников и безопасность их функционировании.

Ученые констатируют, что в будущем Солнце уничтожит все живое на Земле. Планета, видимо, останется цела, однако никто не выживет. Они также добавили, что полностью будут разрушены Меркурий и Венера.

Далее в рубрике