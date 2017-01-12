Российские ученые построят собственный коллайдер

Ученые из Новосибирска намерены разработать свой собственный коллайдер, так как не хотят ограничиться участием в проекте коллайдера в Дубне. Информация гласит, что из разнообразных российских НИИ готовы создать специальную группу, которая будет разрабатывать проект электрон-позитронного коллайдера на базе новосибирского Института ядерной физики.

Несмотря на то, что российские власти пока что не выделили нужную сумму на разработку, институт организует работу за счет собственных денег и грантов. Подготовка к проекту уже началась и идет уверенным темпом.

Так как правительство одобрило шесть проектов, одним из которых был коллайдер NICA, физики выражают надежду, что смогут воплотить в жизнь предложенный ими проект. Более того, в Дубне уже обсуждали возможности объединения российских физических институтов для осуществления различных проектов.

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