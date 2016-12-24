Российские ученые побили мировой рекорд по степени сжатия вещества

В новом эксперименте принимали участие эксперты из Российской академии наук и саровского Российского федерального ядерного центра. Благодаря общей работе вещество получилось сжать до рекордных значений в 100 миллионов атмосфер.

Более того, похожий рекорд, был так же установлен специалистами из ядерного центра.



Вещества, перебивающие в экстремальных условиях, вызванных высокой температурой или давлением, показывают странные свойства. Изучение этих свойств разрешает формировать энергетику, синтезировать сверхтвердые материалы и создавать противоударную защиту для космических аппаратов.



Эксперты отмечают, что аналогичные свойства вещества могут показывать в недрах газовых гигантов, звезд и даже земном ядре. Дело в том, что собственно на большой глубине любая материя находится под воздействием колоссального атмосферного давления.

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