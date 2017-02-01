Российские ученые планируют спасать людей от инфарктов на МКС

Российские ученые приступят к исследованию взаимосвязи между магнитными бурями и самочувствием человека. Не секрет, что во время чрезвычайной солнечной активности число инсультов и инфарктов на Земле увеличивается в 2-2,5 раза.

Однако механизм данного явления по-прежнему не установлен. Российские учёные думают, что исследователи на Международной космической станции более подвержены опасному излучению, потому что находятся на расстоянии 400 километров от Земли, где размещены верхние слои магнитосферы.

Собственно здесь необходимо изучать защитные свойства магнитного поля. Намечается провести научный эксперимент в космической обсерватории, чтобы внимательно изучить это явление и разработать методику, которая сможет защитить больных от чрезмерной солнечной активности. Учёные попробуют установить, какое вещество выделяет организм во время магнитных бурь, что повергает к образованию тромбов.

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