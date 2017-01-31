Российские ученые планируют создать связь в космосе без помех

Российские эксперты сообщили, что в космосе будет возможна связь без помех. Как уточнили исследователи Сибирского федерального университета, сегодня ведется работа над измерением уровня радиопомех, оказывающих влияние на сигналы в космическом пространстве.

Результатами изыскания должны стать рекомендации относительно создания связи, которая станет функционировать без помех и будет выделяться высокой стабильностью и качеством при космических полётах. Ученые установили, что данные при передаче с Земли проходят разнообразные изменения. По причине воздействия свойств техники и всевозможных космических объектов, расположенных на орбите планеты происходит весьма значимое искажение сигнала.

Чтобы снабдить работу полноценной связи в космических условиях российские учёные создают принципиально новые методы для измерения степени радиопомех. Применение новых приборов в сооружении передатчиков даст возможность увеличить итоговое качество связи. Российские учёные заявили, что им получилось создать методы, которые уже показали собственную эффективность.

На текущий момент, открытие экспертов находится на этапе тестирования, которое завершится в конце текущего года. В случае получения позитивных результатов функционирования этой разработки, в космосе станет возможным организация «чистой» связи с Землёй, которая будет игнорировать помехи. Это в особенности важно для миссии колонизации Марса.

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