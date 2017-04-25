Российские ученые открыли новый вид вымерших млекопитающих

Ученые из Санкт-Петербургского и Томского государственных университетов во время экспедиции нашли у реки Кемчуг окаменелый зуб ранее неизвестного млекопитающего.

Эксперты решили назвать новый вид «Байдабатыр» (от слова «байдарка», на которой ученые плыли по реке, и слова «батыр» — тюркского аналога слова «богатырь»)

По словам специалистов, Байдабатыр жил около 145 миллионов лет назад — это удалось определить по слою, в котором обнаружили зуб.

Исследовав структуру зуба, специалисты предположили, что млекопитающее было травоядным.

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