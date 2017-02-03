Российские ученые опровергли опасность гаджетов для детей

Научная группа из Высшей школы экономики (ВШЭ) провела множество исследований, которые позволили им доказать, что использование смартфонов и планшетов во время учебы в школе не снижает успеваемость учеников.

Проведя эксперименты среди школьников, эксперты пришли к выводу, что подавляющее большинство из них постоянно пользуются гаджетами во время уроков не для того, чтобы отвлечься от занятий, а потому, что они считают их унылыми.

При этом исследователи выяснили, что частота использования смартфонов и планшетов при этом никак не объединена с успеваемостью – к устройствам в равной мере часто тянулись как отличники, так и двоечники.

Помимо этого ученые опровергли устоявшийся миф о том, что подростки используют во время учебы только развлекательный контент (социальные сети, игры, музыку и видео). Сообщается, что в 70 процентах случаев школьники разыскивали в Сети информацию, которая напрямую относится к теме занятия.

Учитывая то, что 85 процентов российских детей поведали о запрете гаджетов в их школах, психологи советовали педагогам пересмотреть свои жесткие консервативные взгляды по новым устройствам.

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