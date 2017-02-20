Российские ученые определят депрессию по состоянию волос
Ученые установили, что волосы сохраняют информацию практически обо всем, что происходит с человеком.
Российские биологи научились определять уровень стресса в организме, используя следы молекул гормона стресса в волосах.
Эксперты объяснили, что основным индикатором стресса является гормон кортизол, уровень которого повышается во время стресса и при развитии хронической депрессии.
Научные сотрудники обратили внимание на то, что волосы человека сохраняют в себе фактически все следы человеческой жизни, а также молекулы тех гормонов, которые содержатся в крови. Применяя это знание, ученые измерили уровни стресса у 20 женщин. Для этого они отрезали у них несколько прядей волос и замерили скопления гормонов.
Оказалось, что у женщин, страдающих депрессией, уровень кортизола в волосах был значительно ниже, нежели у здоровых.Далее в рубрике Пальцы рук расскажут о человеке всеРоссийские ученые пришли к выводу, что пальцы рук человека несут важнейшую информацию об их обладателе.
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