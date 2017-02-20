Российские ученые определят депрессию по состоянию волос

Российские биологи научились определять уровень стресса в организме, используя следы молекул гормона стресса в волосах.

Эксперты объяснили, что основным индикатором стресса является гормон кортизол, уровень которого повышается во время стресса и при развитии хронической депрессии.

Научные сотрудники обратили внимание на то, что волосы человека сохраняют в себе фактически все следы человеческой жизни, а также молекулы тех гормонов, которые содержатся в крови. Применяя это знание, ученые измерили уровни стресса у 20 женщин. Для этого они отрезали у них несколько прядей волос и замерили скопления гормонов.

Оказалось, что у женщин, страдающих депрессией, уровень кортизола в волосах был значительно ниже, нежели у здоровых.

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