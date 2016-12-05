Российские ученые объединят рентген и лазер

Над произведением рентгеновского лазера European XFEL будут трудиться ученые Томского политехнического университета. Специалисты из России будут воздействовать вместе с Национальной лабораторией DESY. Соглашение о научном сотрудничестве уже подписано.

С содействием рентгеновского лазера, о котором идет речь, можно будет изучать малейшие видоизменения, случающиеся в организме на молекулярном уровне. Так, например, сканирование на молекулярном уровне позволит узнать, как лекарственные препараты влияют на клетки нашего организма.

По заявлению руководителя участвующей в проекте научной группы ТПУ Александра Потылицына, идея рентгеновского лазера European XFEL состоит в том, чтобы объединить преимущества рентгеновского и лазерного излучений. Потылицын отметил, что интенсивность рентгеновского излучения будет целенаправленной, как у лазера. Таким образом, возможности рентгеновской диагностики увеличатся в разы. Стоит отметить, что цена проекта рентгеновского лазера European XFEL превышает 1 миллиард евро.

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