Российские ученые объединят рентген и лазер

Ученые России намереваются разработать уникальный рентгеновский аппарат, который разрешит сканировать тело человека на уровне молекул.
Над произведением рентгеновского лазера European XFEL будут трудиться ученые Томского политехнического университета. Специалисты из России будут воздействовать вместе с Национальной лабораторией DESY. Соглашение о научном сотрудничестве уже подписано.
С содействием рентгеновского лазера, о котором идет речь, можно будет изучать малейшие видоизменения, случающиеся в организме на молекулярном уровне. Так, например, сканирование на молекулярном уровне позволит узнать, как лекарственные препараты влияют на клетки нашего организма.
По заявлению руководителя участвующей в проекте научной группы ТПУ Александра Потылицына, идея рентгеновского лазера European XFEL состоит в том, чтобы объединить преимущества рентгеновского и лазерного излучений. Потылицын отметил, что интенсивность рентгеновского излучения будет целенаправленной, как у лазера. Таким образом, возможности рентгеновской диагностики увеличатся в разы. Стоит отметить, что цена проекта рентгеновского лазера European XFEL превышает 1 миллиард евро.Далее в рубрике KazanSummit 2016 начал работу в ТатарстанеПосле отбора заявок в Казань приедет 50 наилучших проектов, которые будут представлены перед инвесторами на Kazan Summit-2017.
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