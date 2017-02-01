Российские ученые обвинили белые ночи в провоцировании ожирения
Российские ученые обвинили белые ночи в провоцировании ожирения

Исследователи из России выяснили, что петербуржцы набирают вес из-за белых ночей.

Специалисты из Петрозаводского университета полагают, что одной из причин ожирения жителей Санкт-Петербурга являются знатные белые ночи.

Эксперты объясняют этот факт нарушением биологического ритма.

Для того чтобы сделать данный вывод научные работники провели опыт, вместив подопытных мышей в особую лабораторию с круглосуточным освещением.

Во время наблюдений оказалось, что круглосуточный световой день и совместно с ним нехватка сна повергал к тому, что животные ели больше, набирая при этом излишний вес.

При этом специалисты отмечают, что в связи с тем, что белые ночи не имеют назначенной цикличности, организм жителей города на Неве не успевает перестраиваться, что еще значительнее нарушает режим питания.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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