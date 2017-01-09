Российские ученые обошли законы физики

Эксперты выяснили, что на оптический диск можно сохранить в миллион раз больше информации. Это прорывное открытие разработала международная группа ученых из Казанского федерального университета, Имперского колледжа Лондона и Гарвардского университета.

Специалисты смогли обойти закон физики, который не позволяет сфокусировать свет в области, меньшей чем половина длины его волны. Собственно это и ограничивает плотность записи и максимальной емкости хранения информации.

Основанная учеными технология решает эту проблему за счет использования оптических наноантенн особой геометрии, своеобразных способов поляризации света и особых полимеров.

В результате получилось достичь плотности хранения информации в 100 терабайт на квадратный дециметр, что в 38 раз выше аналогичного показателя у самых емких жестких дисков, но ученые уже иметь сведения, как довести плотность до 1 петабайта на квадратный дециметр, что в миллион раз выше плотности записи на обычном DVD-диске.

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