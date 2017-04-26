Российские ученые обнаружили новый вид клещевого боррелиоза

Ученые из России обнаружили новый вид клещевого боррелиоза, составляющего около 50 процентов всех случаев данного типа заболевания в стране. Отмечается, что симптоматически его часто путают с клещевым энцефалитом.

По словам биолога Александра Платонова, в первый раз этот возбудитель был замечен японскими исследователями еще в 1995 году. Ученый уверен, что в России, как и многих других странах мира, клещи с этой инфекцией водились всегда.

Платонов отметил, что симптомы от Borrelia Miyamotoi очень напоминают лихорадку клещевого энцефалита. Однако в двух этих случаях требуется совсем разное лечение.

Определить тип возбудителя, который оказался в организме человека после укуса, можно при помощи специальных тестов.

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