Российские ученые обнаружили новый вид клещевого боррелиоза
Российские ученые обнаружили новый вид клещевого боррелиоза

По симптомам его легко перепутать с клещевым энцефалитом.

Ученые из России обнаружили новый вид клещевого боррелиоза, составляющего около 50 процентов всех случаев данного типа заболевания в стране. Отмечается, что симптоматически его часто путают с клещевым энцефалитом.

По словам биолога Александра Платонова, в первый раз этот возбудитель был замечен японскими исследователями еще в 1995 году. Ученый уверен, что в России, как и многих других странах мира, клещи с этой инфекцией водились всегда.

Платонов отметил, что симптомы от Borrelia Miyamotoi очень напоминают лихорадку клещевого энцефалита. Однако в двух этих случаях требуется совсем разное лечение.

Определить тип возбудителя, который оказался в организме человека после укуса, можно при помощи специальных тестов.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Российские ученые открыли новый вид вымерших млекопитающих Далее в рубрике Российские ученые открыли новый вид вымерших млекопитающихОн получил название «байдабатыр»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО