Российские ученые обнаружили новый вид клещевого боррелиоза
По симптомам его легко перепутать с клещевым энцефалитом.
Ученые из России обнаружили новый вид клещевого боррелиоза, составляющего около 50 процентов всех случаев данного типа заболевания в стране. Отмечается, что симптоматически его часто путают с клещевым энцефалитом.
По словам биолога Александра Платонова, в первый раз этот возбудитель был замечен японскими исследователями еще в 1995 году. Ученый уверен, что в России, как и многих других странах мира, клещи с этой инфекцией водились всегда.
Платонов отметил, что симптомы от Borrelia Miyamotoi очень напоминают лихорадку клещевого энцефалита. Однако в двух этих случаях требуется совсем разное лечение.
Определить тип возбудителя, который оказался в организме человека после укуса, можно при помощи специальных тестов.Далее в рубрике Российские ученые открыли новый вид вымерших млекопитающихОн получил название «байдабатыр»
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