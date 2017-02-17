Российские ученые обнаружили неожиданные возможности черных дыр

Российские научные работники рассказали о разрушениях звезд при слиянии двух галактик, внутри которых размещены сверхмассивные черные дыры. Специалисты разъяснили, почему темп захвата звезд меньше, нежели указанно в простейшей теоретической модели.

Астрономы изучили воздействие динамических механизмов на захват звезд. Отмечается, что разрушение планет в центрах галактик, происходит незаметно. Благодаря уничтожению звезд, можно заняться изучением неактивных центров галактик.

Зачастую, там находится от одной сверхмассивной черной дыры до нескольких. Черные дыры "насыщаются" за счет звезд, попадающих в их диапазон. На сегодняшний день, экспертами зафиксировано более 50 подобных явлений.

Чем больше энергия планеты, пребывающей вблизи черной дыры, тем интенсивнее станет гравитация последней. Как гласит теория, при ускорении тела, мощность черной дыры уменьшится.

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