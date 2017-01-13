Российские ученые обнаружили новый вид грибов
Российские ученые обнаружили новый вид грибов

Найденный вид несъедобен и живет во мхах еловых лесов

Специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили новый вид гриба в Тверской области. Как объяснили в пресс-службе университета, кроме специалистов МГУ в экспедиции принимали участие сотрудники лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени В. Л. Комарова.

Ученые изучили разнообразие грибов северо-западной части Тверской области и нашли в окрестностях деревни Крутицы Старицкого района новый вид Entoloma krutiсianum.

Как говорит ведущий научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, доктора биологических наук Алины Александровой, новое открытие подтверждает, что леса средней полосы России нуждаются в более детальном исследовании разнообразия и экологии грибов. Это наиболее актуально для отдельно охраняемых природных территорий.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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