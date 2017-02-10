Российские ученые научились замедлять старение организма
Российские ученые научились замедлять старение организма

Достигнуть этого удается благодаря нормализации работы митохондрий

Специалисты Института биофизики РАН обнаружили новый метод замедления старения организма. Оказалось, воссоздать клетки можно с помощью сна.

Ученые выявили, что к старению приводят митохондрии, осуществляющие роль «подстанций» для клеток. Также ученые выяснили, что митохондрии имеют свою ДНК, которая со временем начинает «разрушаться».  

Вторая часть исследования состояла из опытов над митохондриями, выделенными из печени лабораторных крыс. По итогам испытаний было выявлено, что систематический прием мелатонина на протяжении длительного периода времени улучшило работу митохондрий. Такие результаты наблюдаться даже у клеток, взятых с печени старых крыс. 

Стоит отметить, что мелатонин является регулятором суточных ритмов и влияет на время засыпания и пробуждения человеческого организма.

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