Российские ученые научились определять семейное положение по соцсетям
Российские ученые научились определять семейное положение по соцсетям

Российские учёные разработали алгоритм, который разрешает определить семейное положение человека по его социальным сетям.

Ученые из Санкт-Петербурга совместно с коллегами из Сингапура поняли, как можно узнать семейный статус любого пользователя соцсетей.

Ученые использовали созданный ими алгоритм, который способен по данным сразу трех социальных сетей, конкретно – по Twitter, Instagram и Foursquare, определить с достаточной верностью психологический портрет человека. Раньше похожие социологические исследования с помощью электронного робота проводились в Европе.

Так, британские ученые в 2013 году смогли установить, какой человек ориентации, возраста и степени интеллекта по отслеживанию лайков в Facebook. Новый алгоритм российских ученых способен дать информацию о человеке с высокой точностью, чем из одной соцсети, где доля объективности анализа не более 69 процентов.

Петербургские математики достигли вычисления психопрофиля человека с вероятностью до 86 процентов. Практическое использование новой технологии возможно в сфере подбора персонала, находить участников преступных сообществ или в области социальной психологии.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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