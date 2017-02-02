Российские ученые научились определять семейное положение по соцсетям

Ученые из Санкт-Петербурга совместно с коллегами из Сингапура поняли, как можно узнать семейный статус любого пользователя соцсетей.

Ученые использовали созданный ими алгоритм, который способен по данным сразу трех социальных сетей, конкретно – по Twitter, Instagram и Foursquare, определить с достаточной верностью психологический портрет человека. Раньше похожие социологические исследования с помощью электронного робота проводились в Европе.

Так, британские ученые в 2013 году смогли установить, какой человек ориентации, возраста и степени интеллекта по отслеживанию лайков в Facebook. Новый алгоритм российских ученых способен дать информацию о человеке с высокой точностью, чем из одной соцсети, где доля объективности анализа не более 69 процентов.

Петербургские математики достигли вычисления психопрофиля человека с вероятностью до 86 процентов. Практическое использование новой технологии возможно в сфере подбора персонала, находить участников преступных сообществ или в области социальной психологии.

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