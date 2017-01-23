Российские ученые научатся распоряжаться мыслями людей
Российские ученые научатся распоряжаться мыслями людей

Российские эксперты создают способ, благодаря которому появится вероятность управления силой мысли человека.

Работники кафедры «Автоматизация, управление и мехатроника» при Саратовском техническом госуниверситете им. Гагарина в данное время выдумывают механизм, с поддержкой которого легко можно будет управлять мыслями людей.

Кроме того теперь специалисты пробуют также научиться оценивать уровень креативности человека.

Передается, что исследователи в настоящее время занимаются изучением когнитивного шума, а собственно мозгового процесса, с помощью которого человеческий разум может переключаться между задачами.

Отметим, что благодаря редкой методике, созданной российскими специалистами, можно будет оценивать личностные качества человека, рассматривая их склонности к тому или иному виду деятельности.

Глобальная цель проекта состоит в разработке систем, которые разрешат управлять механизмами, применяя силу мысли. И, напротив, произведением систем, управляющих мыслями человека.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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