Российские ученые нашли новый способ борьбы с заражением крови

Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН открыли новый способ предотвращения сепсиса.

Бороться с заражением крови они предлагают с помощью нанокапсул – самых маленьких капсул для лекарств.

Исследования в этом направлении ведутся по всему миру. Российские же ученые научились предотвращать таким способом сепсис.

Специальные капсулы должны доставить в иммунные клетки белок Hsp70, который защитит их от переизбытка токсинов и гибели.

Губительные токсины содержатся в оболочке микробов, попавших в кровоток, так и начинается заражение крови. Тот же метод, по их мнению, поможет при борьбе с раком.

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