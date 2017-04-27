Российские ученые нашли новый способ борьбы с заражением крови
Российские ученые изобрели нанокапсулы для лекарств и новый способ предотвращения заражения крови.
Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН открыли новый способ предотвращения сепсиса.
Бороться с заражением крови они предлагают с помощью нанокапсул – самых маленьких капсул для лекарств.
Исследования в этом направлении ведутся по всему миру. Российские же ученые научились предотвращать таким способом сепсис.
Специальные капсулы должны доставить в иммунные клетки белок Hsp70, который защитит их от переизбытка токсинов и гибели.
Губительные токсины содержатся в оболочке микробов, попавших в кровоток, так и начинается заражение крови. Тот же метод, по их мнению, поможет при борьбе с раком.Далее в рубрике Российские ученые превратили металл в диэлектрикДанная работа одна из первых, в которой экспериментально продемонстрирован квантовый размерный эффект в металлическом проводнике. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Что израильтяне ищут в России?В Физтехпарке состоялось закрытое обсуждение важных финансовых тем.
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