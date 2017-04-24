Российские ученые нашли связь между климатом и строением лица
Российские ученые нашли связь между климатом и строением лица

Российские антропологи и генетики исследовали останки древних людей, связав их с условиями, в которых жили различные популяции.

Специалисты из России провели несколько широкомасштабных исследований, чтобы выяснить корреляцию между климатом и формой, строением лицевых костей.

Они рассмотрели многочисленное количество черепов древних жителей Сибири, северных районов Азии, Северной Америки, а также других регионов.

Эксперты обнаружили некоторые корреляции, которые присущи только жителям этих районов, при этом оказалось, что климат сильно повлиял на форму лица.

Ученые убеждены, что у жителей холодных регионов характерная увеличенная верхняя челюсть, а носовая полость сужена и несколько удлинена.

Это лишь минимальные особенности лицевой морфологии древних обитателей северных регионов Европы и Азии.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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