Российские ученые нашли способ создания сверхмощной взрывчатки

Российские ученые обнаружили теоретический способ создания «безупречной» по своим характеристикам взрывчатки, которая состоит из азота, гафния и хрома. Данное вещество может быть создано при относительно низком давлении, однако представляет собой один из мощнейших известных видов взрывчатки.

Как отмечают эксперты, поскольку сутью большинства взрывчатых веществ на основе азота является объединение двух разделенных атомов азота в устойчивую молекулу N2, идеальной взрывчаткой будет та, которая состоит из азота полностью. Такое вещество, названное «полимерный азот», было прогнозировано американским химиком Кристианом Мейо и получено экспериментально россиянином Михаилом Еремцом при огромных давлениях.

Как утверждает Артем Оганов, профессор Сколтеха и МФТИ, «в сочетании с другими элементами азот может полимеризоваться при еще меньших давлениях: полинитрид хрома CrN4 можно приобретать при много меньших давлениях, и это едва ли предел. Химики давно мечтают о синтезе полимерного азота в значительных количествах. Мы предложили класс соединений, который эту мечту может осуществить».

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