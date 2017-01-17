Российские ученые нашли у европейцев «ген депрессии»

Группа ученых из Института цитологии и генетики, в Новосибирске, нашли ген, который воздействовать на развитие депрессивного состояния человека.

Российским исследователям удалось сделать это после подробного изучения материала голландских учёных, которые также занимались этим вопросом несколько месяцев назад. Определенный ген, который удалось обнаружить экспертам, влияет на возможность развиваться депрессии.

Также была разработана специальная программа под названием "Фрегат", с помощью которой можно узнать гены, которые отвечают за развитие какого-либо недуга. Более двух тысяч человек прняли учестие в опыте. Позже стало ясно, что один из генов отвечает именно за лепрессивное состояние.

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