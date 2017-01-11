Российские ученые намерены вывести новую породу кошек
Ученые из Новосибирска, хотят сохранить Дальневосточного лесного кота, занесенного в Красную книгу Приморского края, скрестив его с домашними кошками.
Российские ученые собираются скрестить исчезающего дальневосточного лесного кота с домашней кошкой - и таким образом получить уникальный гибридный вид кошачьих.
На вид дальневосточные коты похожи на домашних, разве что немного больше и отличаются характерным леопардовым окрасом. Скрещивание проводится не ради развлечения, а в целях сохранения вымирающего вида дальневосточных кошек, говорят эксперты.
Первые удачные опыты по выращиванию эмбрионов уже прошли, а следовательно, можно рассчитывать на то, что дальневосточные кошачьи будут спасены от вымирания. Подобным образом специалисты планируют остановить вымирание других редчайших животных: снежного барса, черноногой кошки и иберийской рыси.Далее в рубрике Российские ученые проведут комплексную экспедицию в Индийском океанеРоссийские биологи, гидрологи, геофизики и метеорологи впервые после распада СССР отправляются в исследовательскую экспедицию в Индийский океан.
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