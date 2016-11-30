Российские ученые начнут выращивать клетки человека
Российские ученые начнут выращивать клетки человека

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) проведут эксперименты по выращиванию клеток животных и людей.

Ученые Томского госуниверситета будут упражняться лечить аутизм, потерю памяти, гмперактивность, а также  сахарный диабет и ожирение на человеческих и животных клетках; в наше время наряду с волонтерами, которые выполняют комплексы физических упражнений, ученые используют в экспериментах лабораторных мышей.

Животные подвергнуться различной физической нагрузке (динамической, статичной, с утяжелением), затем исследователи производят забор мышечной ткани и исследуют белки, которые в ней появились, - сообщает «РИА Томск».

Чтобы исследовать реакции человеческого организма, ученые принять решение выращивать клетки. Исследователи будут влиять на них электрическим током. В пресс-службе вуза объяснили, что для выращивания клеток необходима стерильная среда. Сейчас ТГУ готовит две стерильные комнаты для исследований

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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