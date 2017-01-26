Российские ученые изучают антарктический голубой лед с космической пылью

По словам работников лаборатории криоастробиологии института ядерной физики, метеоритная экспедиция начала свою работу еще в 2015 году, однако до настоящего времени не достигло никакого результата. Космическая пыль была обнаружена сразу на шести объектах, которые находились в 10 километрах друг от друга.

Сергей Булат из Института ядерной физики в России заявил, что были проведены десятки исследований голубого льда, в том числе во французском Гренобле. Теперь ученые занимаются рассмотрением лабораторных образцов, которые должны рассказать о происхождении космической пыли и ее возрасте. Первые итоги будут оглашены в течение нескольких недель.

Прежде также сообщалось, что к изучениям присоединились французские ученые. По словам члена комитета по метеоритам в РАН, профессора Виктора Гроховского, в голубом льде наблюдается концентрация внеземного вещества, которая в тысячу раз выше, чем на остальной территории планеты. Миссия по разыскиванию космической пыли завершится к концу текущего года.

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