Российские ученые измерят температуру школьников на расстоянии

Научные сотрудники из Центра по автоматизированным систем в Тюменской области провели исследование, в результате чего они сообщили, что смогут создать прибор, позволяющий измерять температуру тела школьника даже на расстоянии. Его снабдят специальными датчиками.

Предпосылкой для произведения нового прибора, позволяющего узнать температуру тела ребенка на расстоянии, послужили времена эпидемии, когда врачи и специалисты окунаются в процессы лечения школьников.

Чтобы облегчить их работу, было создано новое устройство, представляющее собой особую рамку по высоте примерно в человеческий рост. Прибор оснащен многочисленными датчиками, которые фиксируют показатели и выдают температуру школьника. В эту необычную рамку ребенку нужно встать и ни к чему не касаться, а на экране появится соответствующие цифры.

В настоящее время прибор находится на лабораторном тестировании и уже наблюдаются положительные результаты. Однако в ближайшем будущем ученые планируют его поместить в одну из школ, чтобы проверить его уже в реальности. Кроме того, он станет истинным помощником врачам во время эпидемии гриппа и других заболеваний.

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