Российские ученые измерили токсичность продуктов с помощью светлячков

Ученые из Красноярска ведут работу по произведению нового прибора, который разрешит быстро получать верные данные о степени загрязнения овощей и фруктов вредными веществами, опасными для человека. Приходить на выручку им в этом будут светлячки. Новое изобретение будет в сто раз доступнее аналогов из других стран, а итог тестирования будет готов уже через минуту.

Ученые формируют новый аппарат на основе ферментов, предварительно изъятых у светлячков. Люциферазамы достоверно реагируют на даже самые небольшие проявления ядовитых веществ, что дать разрешение каждому желающему обследовать почву на своем участке, а также токсичность продуктов в своем холодильнике.

Ученые из Красноярска готовы в ближайшее время наладить серийный выпуск приборов для тестирования токсичности овощей и фруктов. По прогнозам специалистов, на налаживание производства потребуется около года.

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