Российские ученые исследуют места обитания мамонтов и динозавров

Научные сотрудники Томского государственного университета ТГУ изучают места обитания динозавров и мамонтов в Западной Сибири, чтобы найти способы спасения исчезающих видов животных, живущих на этой территории в наши дни. Данную информацию предоставили в пресс-службе ТГУ.

В группу исследователей по исследованию причин вымирания некоторых видов животных, вошли геологи, палеонтологи, и биологи из Зоологического института РАН. Они хотят узнать, нарушение, каких экологических связей ведет к гибели видов, и соблюдение какие факторы позволят сохранить животных во время массового вымирания.

В Новосибирской области специалисты будут изучать зубы и кости останков, а также среду обитания, в которой жили и умерли животные, в частности, семена, споры, пыльцу и иные остатки древней природы.

На территории Красноярского края и Кемеровской области эксперты будут анализировать останки крокодилов, динозавров, птиц и млекопитающих мезозойской эры.

Всю полученную информацию сравнят с данными исследований на территориях Евразии. Это поможет смоделировать экологическую ситуацию, формирующуюся на континенте во времена массового вымирания видов животных, и найти закономерность, которая разрешит сохранить вымирающих животных сегодня.

По данным статистики комиссии по биоразнообразию ООН, примерно 40 процентов видов животных на планете находится под угрозой полного исчезновения. В докладе за 2010 год, эту ситуацию они сопоставили с вымиранием динозавров 65 миллионов лет назад.

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