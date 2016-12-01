Российские ученые ищут путь к бессмертию
Российские ученые ищут путь к бессмертию

Российские ученые близки к тому, чтобы отыскать ключ вечной молодости с помощью компьютерной программы.

Российские ученые намереваются вычислить код вечной молодости. С поддержкой специальной компьютерной программы специалисты проводят анализ разнообразных средств, которые продлевают жизнь. Биологи рассчитывают разработать своеобразный "эликсир бессмертия", использовав наиболее действенные средства.

Ученые сознаются, что такая работа является вызовом всей медицине, ибо старение человеческого организма показывается главной проблемой, найти постановление которой пока не получается. За последние годы были обнаружены десятки веществ и соединений, которые продлевают жизнь, - сообщает «Информинг».

При соответствующей обработке всех комбинаций компьютерная программа позволит подсчитать оптимальные варианты "коктейлей", которые гипотетически могут сделать человека бессмертным.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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