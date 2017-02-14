Российские ученые доказали реальную возможность продления жизни

Российские ученые заявили, что продолжительность жизни людей не зависит исключительно от биологических факторов. Поэтому ее можно будет продлить на неограниченный период.

Исследованиями занимались работники компании Gero. Некоторое время специалисты думали, что продолжительность человеческой жизни ограничивается выводами корреляции Стрелера–Милдвана.

Эта зависимость, установленная еще в 60-х годах минувшего века, показала, что удвоение интенсивности смертности, допустимо соотнести со стартовым уровнем смертности. Тем не менее, россияне провели научную работу с участием червей нематод с равными генетическими особенностями.

В эксперименте они использовали анализ кривых дожитий. Было установлено, что теория старения человека хранила в себе ошибку, вследствие чего и выяснилось, что длительность жизни имеет определенное ограничение.

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