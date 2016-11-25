Российские больницы перейдут на лечение по Интернету
Российские больницы перейдут на лечение по Интернету

Нормативная база под новшевство будет подготовлена в 2017 году

Начиная с 2018 года до четверти российских больниц перейдут на дистанционное оказание медицинской помощи населению. Помогнут им в этом уже разработанные российскими инженерами новые телекоммуникационные технологии.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», авторами концепции - специалистами Института развития интернета совместно с коллегами из Фонда развития интернет-инициатив и работниками компании «Яндекс» - уже разработана «дорожная карта» подгруппы «Интернет+медицина» с планами по внедрению возможности дистанционного оказания медицинской помощи.

А уже в 2007 году начнется разработка законодательной базы для серийного внедрения новшества. Согласно одной из готовящихся законодательных инициатив, уже во второй половине следующего года в Интернете можно будет приобрести отпускаемые без рецепта врача медикаменты. В настоящее время «дорожная карта» проходит стадию согласования в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Теги:
Места: Россия
События: наука

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