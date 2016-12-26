Россия запустит к Солнцу уникальный парусный спутник

Редкость нового спутника заключается в употреблении при его конструировании подобия парусной конструкции. Специалисты установят на аппарат подлинный парус, который будет управлять спутником и двигать его благодаря давлению солнечного света. Это разрешит доставить аппарат на гелиоцентрическую орбиту, где замечается высокое наклонение.

Ученые из России объяснили, что на эту орбиту спутник нельзя вывести традиционным способом. По их плану, аппарат доставят на околоземную орбиту на ракете носителе, а после он раскроет свой парус, который поможет ему схватывать солнечный ветер и с его подмогой попасть на гелиоцентрическую орбиту с 75-градусным наклонением.

Российские специалисты сообщают, что формирование спутника подобного рода – непростая задача. Ученым может потребоваться до десяти лет, чтобы соорудить финальную версию аппарата. При этом сумма финансовых вложений в этот проект составят от 15 до 20 миллиардов рублей.

Главной задачей парусного спутника станет ведение наблюдения за полюсами Солнца, его приполярными и полярными областями, а также измерение быстроты солнечного ветра и силы магнитного поля в его внутренних слоях гелиосферы.

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