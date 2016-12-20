Россия запустит микроспутник для изучения высотных молний

Ранее намечалось, что запуск микроспутника пройдет в 2016-2017 году, но в последствии было принято решение о переносе данного проекта на 2019 год. По задумке разработчиков, «Чибис-АИ» запустят с базы грузового корабля «Прогресс».

В этом году в произведении над микроспутником получилось закончить стадию эскизного проектирования. В основу улучшенного творения экспертов лег предшественник «Чибиса-АИ» - «Чибис-М», который создавался в 2012-2014 годах. Это первый микроспутник, который подходит для исследования воздействия, оказываемого грозами на состояние ионосферы, а также надзора в широком диапазоне электромагнитного излучения за высотными атмосферными грозовыми разрядами. Это становится вероятным благодаря употреблению новой аппаратуры, которой его оснастили разработчики из ИКИ РАН.

Целью новейшего проекта, в рамках которого пройдет запуск «Чибис-АИ», является исследование высотных молний, которые возникают в атмосфере и ионосфере Земли. Такие явления показаны красными вспышками в ионосфере, их диаметр достигает 400 км, они получили название эльфы; а также джетами, которые имеют синий цвет, конусоподобную форму и являются в нижней части ионосферы; и спрайтами, которые появляются группами, возникают при грозе и могут быть показаны, как в красном, так и синем цветах.

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