Россия приросла собственным динозавром
Россия приросла собственным динозавром

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета открыли новый род и вид титанозавров.

Свое открытие профессор Александр Аверьянов и доцент Павел Скучас сделали на основе изучения трех окаменелых хвостовых позвонков доисторического животного, найденных в течение многолетних раскопок на берегу озера Гусиное в юго-западной части центральной Бурятии.

Неизвестного ранее титанозавра петербургские учёные назвали Tengrisaurus starkovi в честь Тенгри - древнего монгольско-тюркского божества тамошних мест, и Алексея Старкова – палеонтолога из Института Общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН, нашедшего много ценных для науки окаменелостей в Сибири.

Титанозавры - самые эволюционно продвинутые представители ящеротазовых растительноядных динозавров, которых объединяют в группу зауроподов. Помимо титанозавров, к зауроподам относятся известные всем из детских книжек про динозавров диплодоки и брахиозавры. Отдельные кости и почти целые скелеты зауроподов встречаются в юрских и меловых отложениях практически всех континентов. В России их находили  в Западной Сибири и Забайкалье, но ранее ни одна находка «не тянула» на новый вид или даже род этих необычных животных.

Как подчеркнул на пресс-конференции в СПбГУ доцент Павел Скучас, «Это первый российский зауропод, получивший целиком новое научное имя». «Первый фрагмент мы нашли в 1998 году, когда я был ещё студентом, остальные – в последующие годы, - рассказал Павел. - Уже тогда мы поняли, что эти позвонки принадлежат титанозаврам. Однако в начале 2000-х годов информации о них было настолько мало, что описать новый род было просто невозможно – сравнить не с чем. За последние пятнадцать лет несколько скелетов нашли в Южной Америке, описали новые таксоны титанозавров, и нам стало понятно: перед нами новый род!».

Как отметил Павел, «наш» титанозавр весил около 20 тонн, а его длина от пасти до кончика хвоста составляла около 12 метров. К тому же раньше считалось, что титанозавры появились в раннем мелу, то есть около 145 миллионов лет назад, как раз в Южной Америке, бывшей тогда частью южного пра-континента Гондвана.

Но теперь открытие петербургских учёных Алексея Аверьянова и Павла Скучаса позволяет предположить, что титанозавры, возможно, имели азиатское происхождение - то есть родом с северного пра-континента Лавразия, существовавшего одновременно с Гондваной.

Теги:
Места: Россия
События: наука
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