В России создадут первого робота - судью
В России создадут первого робота - судью

Робот будет учить студентов юрфака рассматривать данные и принимать постановления в соответствии с законом.

Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) в скором времени приступят к разработкам. Для произведения робота-судьи будет применен суперкомпьютер, который запущен в вузе в 2015 году.

"Ректором назначена задача создать систему, которая могла бы на организации имеющихся данных выдавать вероятный вариант решения судьи, в КФУ будут созданы рабочие группы из ученых - юристов, математиков и программистов, которые через месяц препроводят руководству университета программу работы над системой искусственного интеллекта", - заявил руководитель пресс-центра КФУ Камилл Гареев.

Нужно будет провести анализ базы данных судебных решений и законодательных актов с учетом всех изменений. Со временем разработку намереваются представить для общего пользования как коммерческий продукт. В университете подмечают, что для создания робота-судьи нужно несколько лет. Пока аналогичная система есть лишь в США, - сообщает «АИР».

Напомним, что раньше в Казани уже запустили первого в России робота - помощника учителя. Он помогает учителям объяснять материал и используется в ИТ-лицее КФУ, где учатся одаренные школьники с 7 по 11 классы.

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