В России разработали карту археологических раскопок
В России разработали карту археологических раскопок

Учеными института археологии РАН сформирована информационная система, включающая данные о более 15 тысячах разных объектов на территории России.

Специалисты начали создавать карту пару лет назад, и сейчас на ней более 15 тысяч объектов. Ученым получилось основать описание каждого археологического объекта по особенностям, к примеру – тип, принадлежность, название, сведения.

Директор ИА РАН Макаров поведал, что карта изобразила Россию со всех сторон, включая и белые пятна на ней, которые ещё следует изучить. Автоматизированная система обрабатывания информации стала основой карты, - сообщают «Народные Новости».

На карте можно заметить памятники, которые исследовались с 2009 по 2012 годы. В западной части от Урала находится больше половины археологических памятников, которые обследовались с 2009 года. Исследование еще продолжается, так как на карте есть лишь малая часть памятников.

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Места: Россия
События: наука
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