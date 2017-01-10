В России приступили к созданию новых спутников связи серии "Экспресс"

Компания «Информационные спутниковые системы» (ИСС) приступила к созданию спутников связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103», которые намечается запустить в 2019 году.
В России начались действия по созданию новых телекоммуникационных космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Разработкой занимается компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва», передается на сайте компании.
Космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» будут сооружены на базе унифицированной платформы среднего класса «Экспресс-1000» разработки решетнёвской фирмы.
В настоящее время в рамках создания новых спутников в «ИСС» уже проведены предварительные работы по подписанию договоров со смежниками на поставку комплектующих и бортовой аппаратуры, а также завязалось изготовление приборов служебных систем и наземного оборудования.
Спутники будут служить для предоставления качественных услуг фиксированной и маневренной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного выхода в интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ.
Телекоммуникационные космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» намечается вывести на геостационарную орбиту в 2019 году.Далее в рубрике Российские ученые обошли законы физикиГруппа ученых из России, США и Великобритании разработала уникальную технологию, позволяющую записывать на оптический диск в миллион раз больше информации.
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