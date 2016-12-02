В России представили уникальный компьютер для слепых
В России представили уникальный компьютер для слепых

Мастера из России создали первый в мире компьютер для незрячих. Презентация нового обучающего механизма для слепых прошла в рамках форума «Реабилитационная индустрия и универсальный дизайн».

На Национальном форуме, который состоялся в Москве 1 декабря, были показаны инновационные разработки, которые помогают приспособиться инвалидам и умножить доступность окружающей среды людям с ограниченными возможностями. Одной из самых впечатляющих новшеств стал компьютер для слепых.

Презентация компьютера прошла в центре «Сколково». Первый в мире компьютер для незрячих ElBraille — уникальное приспособление, которое является портативным местом для работы и учебы. Это устройство обрело название «Доступная среда, которая всегда с тобой», - сообщает «ВладТайм».

«Попросту дать незрячему гаджет недостаточно — нужно научить его пользоваться им, показать преимущества и перспективы, которые раскрывают доступ к новым знаниям. Поэтому мы вместе со школами и вузами разрабатываем программы профпереподготовки незрячих. Наша основная задача сейчас — представить, чему можно научиться посредством тифлотехники и как применить полученные умения и знания для трудоустройства. Разработчики, архитекторы баз данных, программисты, криптошифровальщики — эти специальности уже сегодня широко востребованы в цифровом мире», — объяснил Павел Осипов, директор компании «Элита групп».

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События: наука
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