В России появится комплексная система контроля Арктики
В России появится комплексная система контроля Арктики

До 2025 года в России создадут комплексную систему  освещения обстановки в Арктике, охватывающую гражданский и военный сегменты.

До 2025 года российские эксперты планируют создать комплексную систему контроля Арктики, которая бы охватывала и гражданскую и военную сферу. Главной задачей данной системы контроля станет формирования единого информационного пространства.

Надо сказать, что общая сумма реализации данного проекта составит 6 миллиардов рублей.

«Примерно к 2020-2025 годам в Арктике будет создана система мониторинга всех видов обстановки: надводной, подводной, воздушной, на суше», - говорит представитель разработчика системы — концерна «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ).

Отметим, что строение данной системы входит в программу освоения Арктики

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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