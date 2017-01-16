В России появится комплексная система контроля Арктики
До 2025 года в России создадут комплексную систему освещения обстановки в Арктике, охватывающую гражданский и военный сегменты.
До 2025 года российские эксперты планируют создать комплексную систему контроля Арктики, которая бы охватывала и гражданскую и военную сферу. Главной задачей данной системы контроля станет формирования единого информационного пространства.
Надо сказать, что общая сумма реализации данного проекта составит 6 миллиардов рублей.
«Примерно к 2020-2025 годам в Арктике будет создана система мониторинга всех видов обстановки: надводной, подводной, воздушной, на суше», - говорит представитель разработчика системы — концерна «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ).
Отметим, что строение данной системы входит в программу освоения АрктикиДалее в рубрике Российские ученые разогреют плазму до 30 миллионов градусовСибирские ученые заканчивают первый этап разработки ядерного реактора.
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