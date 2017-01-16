В России появится комплексная система контроля Арктики

До 2025 года российские эксперты планируют создать комплексную систему контроля Арктики, которая бы охватывала и гражданскую и военную сферу. Главной задачей данной системы контроля станет формирования единого информационного пространства.

Надо сказать, что общая сумма реализации данного проекта составит 6 миллиардов рублей.

«Примерно к 2020-2025 годам в Арктике будет создана система мониторинга всех видов обстановки: надводной, подводной, воздушной, на суше», - говорит представитель разработчика системы — концерна «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ).

Отметим, что строение данной системы входит в программу освоения Арктики

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