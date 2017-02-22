Проекты РусГидро в области digital-коммуникаций признаны одними из лучших в России
Проекты РусГидро в области digital-коммуникаций признаны одними из лучших в России

РусГидро получило две премии «Digital Communications AWARDS» в номинации «Digital-медиа & инструменты» по итогам 2016 года.

Награждение победителей состоялось в рамках ежегодной конференции «Digital-коммуникации России», которую в пятый раз провела Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). 

Лауреатом конкурса стал видеоролик (таймлапс) «Модернизация гидротурбин Новосибирской ГЭС на примере гидроагрегата № 5» Ролик визуально показывает один из сложнейших технологических процессов Программы комплексной модернизации объектов ПАО «РусГидро». Элементы в формате «Time-Lapse» используемые в видеосюжете, позволяют за несколько минут просмотра получить представление о масштабе проводимых работ. Панорамные съемки ГЭС в разные времена года не только украсили визуализацию технологического процесса, но и позволили сформировать у зрителя представление о длительности процесса модернизации. Технологический процесс замены гидротурбины весом около 800 тонн и сьемки видеоролика длились один год. Хронометраж ролика - 4 минуты.

В той же номинации диплом в подкатегории «Интерактивный контент» получил 3-d ролик «Перекрытие реки Буреи в створе Нижне-Бурейской ГЭС». Впервые перекрытие реки в створе ГЭС снимали в формате «видео 360». Цель ролика - фиксация значимого события в новейшей истории страны. Перекрытие - важнейший этап строительства станции, с этого момента воды реки проходят исключительно через водосливную плотину ГЭС. Предыдущее перекрытие крупной реки в России произошло в 2011 году на строительстве Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области. 

Номинантов оценивал Экспертный совет, в состав которого входят руководители подразделений по связям с общественностью крупнейших предприятий и организаций, представители ведущих PR-агентств и СМИ. Критериями оценки являлись успешный результат проекта, общественное признание его успеха, социальная значимость деятельности. 

Премия «Digital Communications AWARDS» вручается с 2013 года и учреждена АКМР для продвижения наиболее значимых достижений с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов. АКМР является единственной в России отраслевой ассоциацией, которая объединяет директоров по коммуникациям и корпоративным медиа, и является учредителем ряда медийных конкурсов и премий. 

Теги:
События: наука
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